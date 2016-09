Teil.ch: Sportliche Ergänzung im Kundenportfolio

Die Betreiber des Fitness Baregg eröffnen am 30. September den neuen Fitnesstempel The Gym in Lupfig bei Brugg. Das neue Gym lässt laut Mitteilung jedes Sportlerherz höher schlagen und besticht auf drei Etagen mit modernen Geräten und einer allumfassenden Infrastruktur. Allein die Trainingsfläche beträgt 600 Quadratmeter und ist von raumhohen Fenstern mit Aussicht umgeben.







Für die Umsetzung des Neuauftritts und der Kommunikationsmassnahmen wurde Teil.ch nach einer erfolgreichen Agentur-Evaluation engagiert. Die Zürcher Werbeagentur hat ein zielgruppengerechtes Branding- und Kommunikationskonzept, sowie einen modernen Corporate-Design-Auftritt entwickelt. Derzeit wird die Eröffnungskampagne lanciert und unter Einsatz von Flyern, Plakaten, Inseraten, einem Posterspot, Social Media und einer Landingpage werden die künftigen Abonnenten und Fitnessjünger mobilisiert.



Verantwortlich bei The Gym: André Angyan, Reto Maissen, Aline Angyan, Pascal Schenk (Geschäftsleitung); bei Teil.ch: Martin Zeiter (Creative Direction), Alain Zeiter, Mariko Hooiveld (Beratung), Sabine Gerhards (Grafik). (pd)