ADC Awards 2017: «Students» als neue Kategorie eingeführt

Ein grosses Anliegen des ADC Switzerland ist die Förderung und die Weiterbildung von kreativen Talenten: Seit 1992 führt der Club die Ad School (früher ADC/BSW-Kreativschule) und geht mit dem Young Creatives Award 2017 in die elfte Runde.

Im Rahmen des bedeutendsten Kreativwettbewerbs der Schweiz, die ADC Awards, werden nun erstmals auch Studierende und Absolventen von (Fach-)Hochschulen oder Privatschulen mit kreativem Schwerpunkt dazu aufgerufen, ihre besten Kreationen, Semester- oder Abschlussarbeiten einzureichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die ADC-Jury bewertet in den Subkategorien «Digital», «Cast/Audiovisuelle Medien», «Visuelle Kommunikation & Design» sowie «Craft» die Shortlist. Die herausragendste Arbeit der neuen Kategorie «Students» erhält die Auszeichnung «Student of the year» und ist für die «Students Competition» des ADC of Europe qualifiziert.

Das Factsheet mit allen Informationen zur neuen Kategorie «Students» kann man ab sofort online herunterladen. (pd/cbe)