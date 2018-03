Y&R Group Switzerland: Urs Krucker und Marcel Berberich befördert

Bei Urs Krucker als Strategy & Client Services Director bündelt die Y&R Group Switzerland ab sofort die wichtigen Bereiche strategische Beratung und Kundenführung. Der 36-Jährige ist bereits seit 2012 Head of Strategy bei der Y&R Group Switzerland und verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen Markenführung sowie dem Management und der Entwicklung von Grosskunden-Etats, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch Marcel Berberich ist neu in der Geschäftsleitung. Der Technology Director ist seit zehn Jahren für die Y&R Group Switzerland tätig. Er hat das heutige technologische Agenturangebot in den Bereichen Mobile und E-Commerce massgeblich geprägt und mitgestaltet. Der ebenfalls 36-Jährige wird das Technologie-Portfolio mit dem gut 20-köpfigen Team aus Entwicklern, Interface- und UX-Spezialisten weiter ausbauen. Mit der zentralen Funktion des Technology Directors positioniert sich die Y&R Group Switzerland deutlich als integrierter Kommunikationspartner und Technologie-Dienstleister, wie es weiter heisst.

«Mit der strategischen Expertise von Urs Krucker in Verbindung mit seiner Erfahrung in der Marken- und Kundenführung und der exzellenten Technologiekompetenz von Marcel Berberich sind wir in der Geschäftsleitung perfekt aufgestellt, um den Herausforderungen unserer Kunden mit herausragenden und relevanten Lösungen zu begegnen», wird Managing Director Yvan Piccinno in der Mitteilung zitiert. Er sei ausserordentlich stolz darauf, dass die Idealbesetzung für das Management-Team in den eigenen Reihen gefunden worden sei. «Dies zeugt vom Leistungsniveau unseres Teams und garantiert unseren Kunden kontinuierlich beste Betreuung. Mit der neuen Führungsstruktur stellen wir die Weichen für die strategische Ausrichtung und das weitere Wachstum der Y&R Group Switzerland.»

Auch zweite Führungsebene verstärkt

Im Zuge der Neustrukturierung wird auch die zweite Führungsebene der Y&R Group Switzerland verstärkt: Als neue Mitglieder unterstützen Lukas Diem (Strategie) und Benjamin Franken (Kreation) dieses Gremium, dem weiterhin Kerstin Schnyder (Beratung), Sandro Tschuor (Beratung) und Martin Sauter (Knowledge & Innovation Management) angehören.

Die Y&R Group Switzerland bietet nationalen und internationalen Kunden integrierte Marketing-Dienstleistungen. Der Fokus liegt dabei laut eigenen Angaben immer auf der Verbindung von effektiver Strategie, herausragender Kreation und digitalen Technologielösungen, um messbare Ergebnisse für die Kunden zu schaffen. Dieser Positionierung trägt das zum weltweiten Y&R/Wunderman-Netzwerk gehörende Unternehmen mit der neuen Führungsstruktur Rechnung, wie es weiter heisst. (pd/cbe)