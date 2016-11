ADC Schweiz: Vier Männer und zwei Frauen neu beim ADC

Das sind die sechs neuen Mitglieder von ADC Schweiz:

Marcin Baba, Creative Director, FCB Zürich

Julia Brandstätter, Texterin, Advico Y&R

Alain Eicher, Texter, Jung von Matt/Limmat

Wim Roelfs, Digital Creative Director, Publicis Communications

Sören Schröder, Creative Director Text, FCB Zürich

Grit Wolany, Konzept & Art Direction, Ratatat





«Die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen war in diesem Jahr geringer als üblich, dafür war das Niveau der Arbeiten höher», wird Alexander Jaggy, ADC-Vorstandsmitglied und zuständig für das Ressort Mitglieder in einer Mitteilung zitiert.

Die leicht rückläufige Zahl an Bewerbungen lässt sich auf die neuen, strengeren Aufnahmekriterien zurückführen, so Jaggy weiter. «Zehn prämierte Arbeiten in den letzten fünf Jahren – das muss man erst einmal leisten. Das zieht nur die Besten an, und das ist gut so.»

Mit den aufgenommenen Kandidatinnen und Kandidaten zeige sich ein verheissungsvollen Trend für den ADC Switzerland: internationaler, weiblicher und digitaler.

Die Aufnahmekommission setzte sich aus Mitgliedern aus dem ADC Vorstand sowie fünf gewählten Aktivmitglieder zusammen: Frank Bodin, Philipp Skrabal, Peter Brönnimann, Dennis Lück, Thomas Wildberger, Markus Gut, Alexander Jaggy, Raul Serrat, Bruno Manser, Jonathan Heyer, René Sennhauser und Fernando Perez. (pd)