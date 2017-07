Das Museum Haus Konstruktiv in Zürich zählt zu den führenden Ausstellungshäusern der Schweizer Kulturlandschaft, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Seit zwei Jahren bringt Ruf Lanz das Museum über die eingeweihten Kunstkreise hinaus ins Gespräch – mit bereits mehrfach preisgekrönten Kampagnen (persoenlich.com berichtete).

Nun zeichnet die Kreativagentur für eine weitere Kampagne verantwortlich. Sie steht in Zusammenhang mit der ersten grossen Schweizer Einzelausstellung des argentinischen Künstlers Tomás Saraceno. Im Museum Haus Konstruktiv lasse Saraceno Spinnen auf die Netze anderer Spinnen stossen und beobachte die Entstehung neuer, hybrider Netzstrukturen, die ihn vom Konzept her an hypermoderne Stadtlandschaften oder an die wabenartige Struktur des Universums erinnern würden.

Das Museum Haus Konstruktiv und Ruf Lanz verdichten Saraceno und sein Werk zu «Der konstruktive Spider-Man», heisst es weiter. Durch die verbale und visuelle Anlehnung an die Populärkultur sollen nicht nur Kunst-Insider angesprochen werden, die ohnehin jede Ausstellung besuchen, sondern ein breiteres Publikum. Das Motiv wirkt auf Plakaten, Inseraten, Postkarten und diversen Online-Anwendungen.

Die Ausstellung von Tomás Saraceno ist noch bis 3. September zu sehen.

Verantwortlich beim Museum Haus Konstruktiv: Sabine Schaschl (Direktorin und leitende Kuratorin), Andreas Durisch (Stiftungsratspräsident), Flurina Ribi Forster (Presse, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit); bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Linda Egloff (Beratung). Illustration: Catherine Martin. (pd/tim)