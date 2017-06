Valencia Kommunikation: Wenn Bier- und Grillkenner auf ihre Kosten kommen

Feldschlösschen nutzt regelmässig Cross-Channel-Promotionen, bei denen Onpack-Gewinncodes online eingelöst werden. Um dies in Zukunft zu vereinfachen, entwickelte Valencia Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma Cab Services AG eine modulare CMS-Lösung, welche auf kampagnenspezifische Bedürfnisse angepasst werden kann. Microsites können damit einfach erstellt und unkompliziert bewirtschaften werden. Die Lösung beinhaltet zudem Möglichkeiten zur Generation und Verwaltung von Gewinncodes, eine Anbindung an die gängigen Social-Media-Kanäle und liefert präzise Statistiken zur Erfolgskontrolle, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Bereits zwei Promotionen wurden mit der neuen CMS-Lösung realisiert: Die Promotion «Grill and Win» verankert den Brand Feldschlösschen Original in der Occasion «Sommergrill», spricht alle Grill- und Bierfreunde der Schweiz an und sorgt so für mehr Abverkauf. Für die Promotion von Feldschlösschen Original und Promotionspartner Bell seien mehrere Millionen Gewinncodes generiert worden. Die Microsite der Promotion bietet neben einer Funktion für die Überprüfung der Gewinncodes zusätzlichen Content wie Grilltipps und damit für die User einen relevanten Mehrwert, wie es weiter heisst. Weiter gestaltete Valencia Kommunikation auch das Promotions-Packaging auf den Feldschlösschen Gebinden, einen On-Pack-Leporello für die Bell Produkte sowie passende Inserate.

Die Sommer-Promotion «Join the Brew Crew» der Marke Feldschlösschen Braufrisch spreche eine junge und musikaffine Zielgruppe an. Gleichzeitig stärke sie die Positionierung von Braufrisch als Bier für neugierige Bierfreunde und -kenner. Auf der eigens dafür realisierten Promotions-Microsite wurde darum ein Quiz integriert, bei dem Teilnehmer ihr Brauwissen beweisen und sich für den Hauptpreis «Live Brewing» qualifizieren können – einen Braukurs, der an einem Musikfestival stattfindet und bei dem die Gewinner gemeinsam mit einem echten Braumeister ihr eigenes Bier herstellen. Neben der Integration des ebenfalls von der Agentur gestalteten Visuals auf dem Packaging, wurden auch diverse Spots und Bewegtbild-Banner für die Online-Kommunikation erarbeitet.

Beide Kampagnen laufen zurzeit und dauern noch bis Mitte («Join the Brew Crew») beziehungsweise Ende August («Grill and Win»), wie Iraklis Hungerberg, Berater bei Valencia Kommunikation, auf Anfrage von persoenlich.com erklärt.

Verantwortlich bei Bell: Micha Roth; bei Feldschlösschen: Jérôme Rueff, Thomas Egger, Dominique Zingg, Flavio Biribicchi; bei cab services: Manuel Bloch (Head of Project Management), Peter Pohlmann (Projektleiter Digital), Eugen Fritz (Web Developer), Thomas Bieli (Web Developer), Markus Gehrig (QS); bei Valencia Kommunikation: Michael Gerber (Head of Client Service), Tommy Schilling (Creative Director), Gianna Burghartz (Art Director) Sebastian Refardt (Senior Texter), Emanuel Plüss, Patrick Hublard, Yves Bucher (Polygrafie), Iraklis Hungerberg, Esther Weber, Melanie de Roche (Beratung). (pd/tim)