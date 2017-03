Valencia Kommunikation: Wenn Emojis durch das Ladenlokal toben

Sie sind aus Whatsapp, Snapchat und Co. nicht mehr wegzudenken und erhalten dieses Jahr sogar ihren eigenen Kinofilm: Die Emojis sind aktuell in aller Munde. Nun gibt es bei Coop 24 der beliebtesten Charaktere als Saugnapf-Spielfiguren zum Sammeln oder Verschenken. Valencia Kommunikation feiert diese Promotion gebührend und zeigt in einem TV-Spot, wie die fröhlichen Figuren im Coop für Wirbel sorgen.

Der von Boutiq produzierte Spot ist eine Kombination aus Realfilm und Animation. Er enthält zahlreiche digitale und mechanische Spezialeffekte und wurde in einer echten Coop-Filiale gedreht, heisst es in der Mitteilung von Valencia Kommunikation. Ein Animationsstudio bevölkerte die Szenen mit unzähligen digitalen Emojis, welche mit dem Protagonisten des Films interagieren.

«Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, die Action unserer kleinen digitalen Darsteller auf die Mimik und Physical Comedy unseres Hauptdarstellers abzustimmen», meint Creative Director Tommy Schilling. Der Soundtrack zur 26 Sekunden langen Slapstick-Komödie stammt von HitMill.

Zusätzlich wurden für die Print- und POS-Kommunikation die verschiedensten Werbemittel vom Flyer bis zum F12-Plakat gestaltet. Die Aktion läuft vom 6. März bis 15. April 2017 in allen Coop-Supermärkten, Coop City Warenhäusern, Coop Bau + Hobby, Coop Restaurants und bei coop@home.

