Plan B: Wenn in den Traumferien nicht alles rund läuft

In den neuen Werbespots nimmt Galaxus die Zuschauer mit in die Strandferien. Wie in den «Voll das Leben»-Spots üblich, laufe aber nicht alles so perfekt, wie es auf den ersten Blick scheint, heisst es in einer Mitteilung des Onlineversandhändlers. Nach dem klischierten Einstieg regiert plötzlich der Alltag – und mittendrin sind verschiedene Galaxus-Produkte. Die Clips schwankten zwischen einer ehrlich-authentischen und einer überspitzten Darstellung der Realität, heisst es weiter.

Verantwortlich für Idee und Konzept ist die Agentur Plan B. Nebst den drei Spots auf Deutsch, wurde auch einer auf Französisch produziert. Sie sind vom 9. April bis am 6. Mai im TV, im Kino sowie online zu sehen.

Die aktuelle Werbewelle wurde bereits Mitte März mit dem Spot «Das Mittagessen» eröffnet.



Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Luca Giuliano (Mediaplanung), Sina Harms (Projektleitung); verantwortlich Plan B: Ali Tseme (Idee und Konzept), Chris Niemeyer & Ali Tseme (Text), Plan B Film GmbH (Filmproduktion), HC Vogel (Produzent), Chris Niemeyer (Regie), Roland Schmid (Kamera Niels), Vije (Producer), Marko Strihic (Schnitt), Adriel Pfister (Grading), Matthias Kräutli (Musik), Jingle Jungle (Sounddesign), The Blondes Pool (Service Produktion) (ESP) (pd/wid)