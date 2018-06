Rod Kommunikation: Wenn Kondome zu Gewinnlosen werden

Cannes Lions 2018

«Tide» und «Talk» holen den Film-Grand-Prix

In der Königskategorie «Film» hat es zwei Sieger gegeben. Beide Grand Prix gehen in die USA.

Mit der Closing Party ist in Südfrankreich die Werbe-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. An der Award-Show vom Freitagabend gab es in der Königskategorie «Film» zwei Sieger. Beide Grand Prix gehen in die USA. Und auch die Schweiz kam doch noch auf die Bühne.

von Christian Beck