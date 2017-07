Café Royal gibt es jetzt «to go» in Migros-Restaurants und -Take-aways. Für Robbie Williams ist das Grund genug, mit einer kleinen Ansprache darauf aufmerksam zu machen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. In einem Pre-Roll-Ad von Serviceplan Suisse bemerke der britische Sänger während der Präsentation allerdings, dass er nicht der einzige sei, der sich auf Café Royal «to go» freue. Da bringe ihn nicht einmal sein britischer Charme weiter.

Verantwortlich bei Delica: Roman Sonders (Head Marketing Communication International Café Royal), Marcel Berg (Global Lead Communication Strategy Café Royal); bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Michael Kathe (Creative Direction), Dieter Boller (Text), Reto Clement (Art Direction), Christine Rainford, Selma Caglayan (Beratung); bei Serviceplan Public Relations Suisse: Stephanie Hug (Beratung); Maik Schmidt (Regie), Neverest GmbH & Co. KG (Filmproduktion). (pd/tim)