tbd.: Wenn Normalos zu Balletttänzern werden

Privatkredite sind ein viel- und kontrovers diskutiertes Thema. Cashgate wolle sich klar von anderen Anbietern abgrenzen, schreibt tbd. in einer Mitteilung: Weg vom reinen Konsum, hin zu Service, Verantwortung und Zuverlässigkeit. Das sorge dafür, dass sich Kundinnen und Kunden unbeschwerter durchs Leben bewegen – wie zwei neue Filme und Print-Motive der Zürcher Agentur zeigen sollen.

Tbd. zeichnet für Idee, Konzept und Realisation verantwortlich. Umgesetzt wurden die Filme von Pool Films mit Regisseur Daniel Börjesson und Fotograf Per Kasch. Die Filme kommen in diversen Online-Anwendungen, Social-Media-Adaptationen und im TV zum Einsatz. Ergänzt wird die Kampagne mit verschiedenen Content-Elementen, POS-Massnahmen und spezifischen Print-Anwednungen.

Verantwortlich bei Cashgate: Axel Liebe (Head of Marketing & Business Development), Desiree Guzman (Marketing & Communication Manager); verantwortlich bei tbd.: Sandro Nicotera, Tom Seinige (Kreation), Susan d’Erlanger, Alexandra Niggeler (Strategie, Beratung), Alexandra Niggeler (Art Buying, Agency Production), Jens Derler, Joe Berger (Pool Films, Produktion), Daniel Börjesson (Regie), Per Kasch (Fotografie), Jan Metteler (DoP), Philippe Arber (Making of), JingleJungle (Sound), südlich-t (Postproduction), Webrepublic (Media, Bannerproduktion). (pd/maw)