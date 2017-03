Spinas Civil Voices: Wie Indonesier um ihre Existenz bangen

Im fünften Jahr der Kampagne wird aufgedeckt, wie zahlreiche Menschen in Armutsregionen auch mit Hilfe von Schweizer Investitionen ihr Land verlieren, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Zum Beispiel werde indonesischen Kleinbauernfamilien das Ackerland und damit die Existenzgrundlage genommen, um darauf gewinnbringende Ölpalm-Plantagen anzulegen. Neben den Plakaten und Anzeigen erscheint im «Magazin» und in der «Le Temps» ein offener Brief an den CEO der Credit Suisse. Darin werde die Schweizer Grossbank aufgefordert, ihre Finanzdienstleistungen für menschenrechtsverletzende Palmölgeschäfte in Indonesien zu stoppen.

Verantwortlich bei Brot für alle: Elke Fassbender (Leiterin Marketing & Kommunikation); bei Fastenopfer: Matthias Dörnenburg (Leiter Marketing & Kommunikation); bei Spinas Civil Voices: Lorenz Spinas (CD), Philipp Lengyel (Konzept/AD), Susi Kammergruber (Konzept/Text), Meike Sprankel (Beratung), Tom Krieger (Illustration). (pd/tim)