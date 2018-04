Goldbach Group: Aktionäre stimmen für Dividendenverzicht

Die Aktionäre der Goldbach Group sind an der Generalversammlung am Montag in Küsnacht allen Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt und haben damit auch auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Ebenso wurden die drei von der Tamedia vorgeschlagenen Verwaltungsräte gewählt, die nach dem Vollzug der derzeit laufenden Übernahme ihr Amt antreten werden.

Die Generalversammlung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Goldbach Group ist am Montag mit grossem Mehr allen Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt; es waren 3‘529‘585 Aktienstimmen respektive 70,62 Prozent der stimmberechtigten Aktien anwesend oder vertreten. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung über das Berichtsjahr 2017 wurden genehmigt.

Aufgrund des laufenden Übernahmeangebots von Tamedia wurde auf eine Ausschüttung einer Dividende verzichtet, da diese im Falle eines Vollzugs vom Kaufpreis abgezogen würde. Auf die Frage eines Aktionärs erklärte der Verwaltungsratspräsident die Höhe des Aktienpreises, wie er für die Übernahme von Goldbach durch Tamedia festgelegt wurde.

Alle bisherigen Verwaltungsräte wurden wieder gewählt und haben sich verpflichtet, mit Wirkung ab Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots von Tamedia vom 2. Februar 2018, von ihren Ämtern als Mitglieder bzw. Präsident des Verwaltungsrates zurückzutreten. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme durch Tamedia wurden bereits die drei neuen Verwaltungsräte Christoph Tonini, Sandro Macciacchini sowie Marcel Kohler gewählt. (pd/wid)