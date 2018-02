Die Firma Business Campaigning bietet ab sofort Kampagnen mit Künstlicher Intelligenz an. Dazu ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Anbieter Liquid Newsroom eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Campaigning Summit Switzerland am 16. März sollen konkrete Anwendungen gezeigt werden.

Business Campaigning arbeitete erstmalig im Rahmen der Kampagne zur «Altersvorsorge 2020» mit Liquid Newsroom zusammen. Im Marketing könne KI wichtige Informationen zu Influencern und Zielgruppen liefern, die sonst nur unter grossem Aufwand zu ermitteln seien.

Kommunikationsmassnahmen könnten mit Hilfe der Technologie signifikant zielgerichteter aufgebaut und bei der richtigen Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt platziert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wollen beide Unternehmen verstärkt Produkt- und Dienstleistungsangebote entwickeln, die speziell für die Bedürfnisse im Schweizer Markt angepasst sind. Konkrete Anwendungen und Möglichkeiten sollen am 16. März im Papiersaal Zürich beim Campaigning Summit Switzerland gezeigt werden. (pd/eh)