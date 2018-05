Das Commercial Publishing, die Content-Marketing-Abteilung von Tamedia, stellt einen neuen Service zur Verfügung. Neu können Werbekunden, die Native Advertising oder Branded Content buchen, ihre Brands und Produkte im Rahmen einer Longform präsentieren. Dies schreibt Tamedia in einer Mitteilung.

Den Auftakt machte Alfa Romeo mit einer mehrteiligen Serie zu den Modellen Stelvio und Giulia. Die Kampagne beinhaltet Texte, Videos, Community-Aktionen und Events. Verantwortlich für das Longform-Format sind Mattia Lovallo, Brand Communication Manager bei Alfa Romeo) und Roman Faé, Key Account Manager bei «20 Minuten». «Mit der Lancierung des Modells Giulia im Jahr 2016 hat eine neue Ära in der Geschichte von Alfa Romeo begonnen. Das neue Longform-Format ist für uns ein ideales Tool, um den Lesern die Emotionen und Markenwerte zu vermitteln», sagt Lovallo. In der ersten Umsetzung wird die Geschichte des Quadrifoglio-Emblems, das heutige Symbol für die leistungsstärksten Fahrzeuge von Alfa Romeo, und die Rückkehr in die Formel 1 thematisiert.

«Viele Kunden haben tolle Inhalte, die wir künftig noch wirkungsvoller und attraktiver den Lesern von Tamedia-Titeln präsentieren wollen. Neben der Reichweite und unserem Storytelling-Know-how profitieren Kunden nun auch von der individuellen Inszenierung ihrer Geschichten», lässt sich Christian Lüscher, Leiter Commercial Publishing, in der Mitteilung zitieren. In den nächsten Wochen erscheinen entsprechende Umsetzungen in den Onlinekanälen von Tamedia. Darüber hinaus will das Team hochwertige Longforms mit möglichst kurzen Vorlaufszeiten zu lancieren. «Der Service beinhaltet Ideenfindung, Konzeption, Umsetzung der Inhalte und Programmierung der individuellen Longforms. Multimediales-Storytelling, Community- und Videoformate stehen dabei im Zentrum», heisst es weiter. (pd/eh)