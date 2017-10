JLS Digital: Das digitale Sparsäuli live erleben

Seit Dienstag und noch bis 21. November 2017 können im ShopVille am Hauptbahnhof Zürich die digitalen Sparkässeli der Credit Suisse live erlebt und ausprobiert werden. JLS Digital hat für die Credit Suisse den Viva-Kids-Pop-up-Store mit dem Digipigi konzipiert und realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Grossformatiges Bewegtbild gibt Passanten bereits aus der Ferne einen Überblick über den Leistungsumfang von Viva Kids und weckt die Vorfreude auf das Digipigi, die beiden Apps für Eltern und Kinder, die Maestrokarten sowie die Bildungsplattform Viva Kids World (persoenlich.com berichtete).

Im Store steht dann das Erleben der vier Digipigi-Welten im Zentrum. Kinder können sich in einer eigens für sie konzipierten Loungelandschaft mit den Digipigi-Sparkässeli vertraut machen, während die Eltern von den anwesenden Beratern alle Informationen zu den Viva-Kids-Kontos und deren Vorteilen erhalten.

JLS Digital hat den gesamten Auftritt konzipiert, übernahm die Projektleitung beim Aufbau des Pop-up-Store und zeichnete für die Entwicklung der digitalen Inhalte verantwortlich.

«Das Digipigi ist ein emotionales Bankprodukt. Mit dem Pop-up-Store wollen wir es in all seinen Facetten erlebbar machen, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Mit dem Konzept des Stores betreten wir Neuland und sind gespannt auf die Reaktionen unserer Gäste», wird Tarkan Özküp, Leiter Marketing der Credit Suisse (Schweiz) AG, in der Mitteilung zitiert.

«Unsere Beraterinnen und Berater haben in den Wochen vor dem Start mit viel Engagement in Testumgebung auf dem Trockenen geübt und sind in den kommenden vier Wochen an sieben Tagen mit grosser Leidenschaft bei der Arbeit im HB. Auch für unsere Mitarbeitenden ist die Arbeit im Pop-up-Store ein Erlebnis, wie sie es nicht alle Tage haben», so Michel Meier, Market & Sales Verantwortlicher des Privatkundenbereichs.

Beworben wird der Viva-Kids-Pop-up-Store Online und im Lokalradio.

Auch in die Aktivitäten rund um den Schweizer Digitaltag (21. November 2017) wird der Pop-up-Store eingebunden. Die Credit Suisse veranstaltet an diesem Tag in fünf Geschäftsstellen spezielle Events. Kinder ab sieben Jahren erhalten in sämtlichen Credit-Suisse-Geschäftsstellen eine Überraschung.

Verantwortlich bei Credit Suisse: Tarkan Özküp (Leiter Marketing Schweiz, Gesamtverantwortung), Michel Meier (Market & Sales Swiss Private Clients), Karina Chodorowska (Leiterin Strategisches Marketing und Marketing-Kommunikation), Tanya Fritsche (Marketing-Projektleitung Pop-up-Store), Thomas Müller und Céline Speck (beide Strategisches Marketing und Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei JLS Digital: Simon Lütenegger (Konzept, Gesamtverantwortung), Martin Jans (Konzept, 3D), Oliver Christiansen, Gillian Kim, Bettina Horber (Creative Content). (pd/cbe)