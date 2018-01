Onlineprinters: Das sind die beliebtesten Druck-Werbemittel

Die «Big Five» der Werbedrucksachen stehen fest. Über eine Million Datensätze haben die Marketingstrategen des Onlinedruck-Dienstleisters Onlineprinters ausgewertet. In den Onlinewarenkörben der Onlineprinters-Kunden landeten im Jahr 2017 bevorzugt Werbeklassiker: Flyer, Plakate, Falzflyer, Visitenkarten und Briefpapier, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Trotz der Verlagerung von Werbung in die Onlinemedien, sind gedruckte Werbematerialien nach wie vor nicht aus dem Marketing-Mix der Unternehmen wegzudenken», wird Christian Würst, Chief Commercial Officer von Onlineprinters, in der Mitteilung zitiert. Aus den ausgewerteten Daten gehe hervor, dass Branchen wie die Gastronomie sowie das Handwerk und im Speziellen auch die boomende Baubranche nach wie vor Flyer in starkem Masse als Werbemittel nutzen würden. Kunden, die Flyer bestellten, forderten durchschnittlich 5000 Stück an, die höchste Auflage für einen einzelnen Auftrag lag bei über 800’000 Flyern. (pd/cbe)