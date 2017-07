Digitec Galaxus: Desktop immer noch vorne, Mobile im Trend

Galaxus und Digitec haben das Online-Einkaufsverhalten ihrer Kunden unter die Lupe genommen. Die Analyse über den Zeitraum von Mitte Juli 2016 bis Mitte Juli 2017 zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung vor allem während der Arbeitszeit online einkauft: Von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr werden verhältnismässig deutlich mehr Bestellungen getätigt als ausserhalb der üblichen Arbeitszeiten. Am beliebtesten ist Onlineshopping in der Stunde von 11 bis 12 und von 16 bis 17 Uhr, heisst es in einer Mitteilung.

Die Analyse offenbare auch, dass die Einwohner der Schweiz an Arbeitstagen weitaus häufiger im Internet einkaufen als am Wochenende. Besonders populär sei Online-Shopping hierzulande am Montag: An diesem Tag würden übers Jahr gesehen fast 18 Prozent der Einkäufe stattfinden. Am Samstag dagegen würden die Kunden von Digitec und Galaxus weniger als zehn Prozent der wöchentlichen Online-Einkäufe tätigen. Ein Anteil von 14 Prozent entspräche dem Durchschnitt, wenn die Schweizer an jedem Wochentag gleich viel im Internet shoppen würden.

Wer die Auswertung zum Online-Shopping-Verhalten sieht, wird sich laut Mitteilung fragen, ob die Schweizer Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit mit Einkäufen im Internet vertrödeln – sprich ob das Online-Shopping der Angestellten auf Kosten der Arbeitgeber geht. Dies könne zwar nicht ausgeschlossen werden. Es sei aber davon auszugehen, dass die allermeisten Arbeitnehmer die Zeit, die sie mit dem Stöbern und Einkaufen im Internet verbringen, korrekt als Pausen verbuchen würden. Statt für Kaffee, Zigaretten, Social Media, Ferienplanung oder Klatsch und Tratsch würden die Schweizer ihre Pausen heutzutage einfach häufig fürs Shopping nutzen.

Verschiebung hin zum Mobile-Shopping

Seit Jahren werde auch eine Bewegung hin vom Online-Shopping via Notebook oder Desktop zum Mobile-Shopping mittels Smartphone festgestellt. Mittlerweile werde bei digitec.ch und galaxus.ch jede fünfte Bestellung via Smartphone ausgelöst.

Was die Wahl des Geräts anbelangt, mit dem die Online-Shopper ihren Einkauf erledigen, sind die Schweizer allerdings pragmatisch, heisst es weiter: Während der typischen Arbeitszeit finden um die 80 Prozent der Einkäufe via Notebook oder Desktop statt. Klar, stehe doch vielen Schweizer Arbeitnehmern während der Arbeit ein Computer oder Mac zur Verfügung.

Nach der Arbeit würde dagegen immer mehr Kunden von Digitec und Galaxus für ihre Bestellung aufs Smartphone oder aufs Tablet wechseln. Das Smartphone als Shopping-Gerät sei besonders nachts und frühmorgens beliebt – also mutmasslich für Bestellungen aus dem Bett und auf dem Arbeitsweg. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens würden vier von zehn Digitec- und Galaxus-Kunden mit dem Smartphone shoppen.

Der Computer beziehungsweise Mac ist laut Mitteilung mit 73 Prozent unbestritten das am häufigsten gewählte technische Hilfsmittel fürs Online-Shopping. Der Blick auf die Bestellungen je nach Altersgruppe soll aber zeigen, dass unter den Jungen das Mobile-Shopping stark im Kommen sein soll. Online-Shopping mit dem Tablet sei heute dagegen nur für die Generationen ab 35 Jahren relevant.

Unterschiede sollen sich auch bei den Geschlechtern zeigen: Frauen würden häufiger mit dem Smartphone shoppen als Männer. Ausserdem würden Frauen ihre Online-Einkäufe im Verhältnis etwas häufiger nach der Arbeit erledigen als Männer.

Der Trend hin zum Mobile-Shopping wird sich aller Voraussicht nach weiter intensivieren, heisst es weiter. Dafür sollen drei Faktoren sprechen: Erstens würden die jüngeren Generationen schon jetzt weitaus häufiger mit dem Smartphone shoppen als die älteren. Sie seien die «early Adopter» dieses Trends. Zweitens sollen Shopping-Apps mehr und mehr den Einkauf via Smartphone erleichtern. Und drittens sollen grössere Handy-Bildschirme den Einkauf angenehmer machen. (pd/tim)