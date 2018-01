Les Jaquet: Didier Cuche täuscht Schweizer Skilehrer

Um den Skilehrerinnen und Skilehrern ein Dankeschön für ihr Engagement in der Nachwuchsförderung auszusprechen, liessen sich die Agentur Les Jaquet im Auftrag von Ovomaltine und den Schweizer Skischulen gemeinsam mit Didier Cuche etwas Besonderes einfallen und realisierten eine Aktion auf dem Gletscher in Zermatt, die mit einem Überraschungsmoment aufwartet – ein Magic Moment für alle Beteiligten, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Buschige Augenbrauen, struppiger Bart, dunkelgrau melierte Perücke: So präpariert macht sich Didier Cuche auf den Weg zum Skiunterricht und hält mit einer brillant inszenierten Anfängerfahrt alle zum Narren – Unsichere Stemmbogen, extreme Rücklage und das Auftreten lassen keinen ehemaligen Ski-Crack vermuten.

Umso grösser ist dann die Verwunderung bei den Skilehrerinnen und Skilehrern, als der Anfänger unvermittelt zu einer souveränen Schlussfahrt ansetzt und sich im Ziel zu erkennen gibt.





Schauplatz der Aktion war der Ovo-Track, ein Geschlicklichkeitsparcours für angehende Skifahrer, der eigens für das Spektakel auf dem Gletscher von Zermatt aufgestellt wurde und mittlerweile bei über 130 Skischulen im Einsatz steht. Das Projekt wurde 2016 in Zusammenarbeit mit den Schweizer Skischulen und Ovomaltine ins Leben gerufen.

Der Getränkehersteller unterstützt mit dieser Aktion die Schweizer Skischulen bei der Förderung des Skinachwuchses und stärkt gleichzeitig die Marke mit ihrem breiten Produktesortiment als ideale Zwischenverpflegung und Energiespender für alle Wintersportanhänger auf und abseits der Pisten.

Die Aktion wurde von einem Undercover-Filmteam aufgenommen, welches offiziell den Ovo-Track dokumentierte, um dann als Viralfilm durch Didier Cuche lanciert zu werden. Mittlerweile hat der Post von Didier Cuche rund 300'000 Aufrufe, wurde 2300 mal geteilt und erhielt 7200 Likes. (pd/maw)