Davos Klosters: Durch die Stadt mitten in die Bergwelt sprinten

Die Destination Davos Klosters lanciert am Montag ihre Neuausrichtung mit dem Claim «Sports Unlimited» . Pünktlich zum neuen Auftritt erscheinen ebenfalls ein neuer Imagefilm und eine überarbeitete Webseite. Ein Einblick.

«Setz dich in Bewegung und hol dir dein Leben zurück!»: Das ist die Hauptaussage des neuen Imagefilms der Destination Davos Klosters, der am Montag auf deren Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Der Film greife die Sehnsucht nach einem dynamischen Leben auf – abseits des stressigen Arbeitsalltags, heisst es in einer Mitteilung. Wer diesem entfliehen möchte, fände in Davos Klosters eine neue Balance: Sport und Bewegung in einer gesunden Bergwelt.

Passend zum neuen Auftritt mit dem Claim «Sports Unlimited». Auch der Webauftritt von www.davos.ch respektive www.klosters.ch wurde überarbeitet und neu in Szene gesetzt.

Claim spiegelt Markenversprechen wider

«Der Claim Sports Unlimited umschreibt unser zentrales Markenversprechen: Kaum eine andere Alpendestination hat so viel Sport im Blut wie Davos Klosters», wird Reto Branschi, Direktor der Davos Destinationsorganisation, in der Mitteilung zitiert.

Mit der Lancierung des neuen Erscheinungsbildes und des neuen Claims habe die eigentliche Markenrevitalisierung erst begonnen, heisst es weiter. Es liege nun an der Destinationsorganisation, aber auch an allen Partnern und Leistungsträgern, die neu gestaltete Marke mit Inhalten zu füllen. «Als digitale Marke lebt Davos Klosters davon, dass unsere Gäste mit ihr spielen und sie weiter verbreiten. Ihre Eindrücke, Erlebnisse und Bewertungen machen die Marke zu einem lebendigen Gesicht unserer Orte und unserer Angebote», so Branschi.

Die Markenrevitalisierung ist das Resultat eines zwei Jahre dauernden Strategie - und Markenbildungsprozesses, bei dem die Destinationsorganisation und die Agentur «Brandpulse» über 30 Persönlichkeiten aller relevanten Interessenskreise innerhalb der Destination mit einbezogen hat. (pd/wid)