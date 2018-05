Compresso: Ein Taler für regionale Früchtejoghurts

Hirz Regio steht für Regionalität und Nachhaltigkeit. Um diese Botschaft unter die Leute zu bringen, hat Compresso eine mehrstufige Kampagne unter der Leitidee «Iss was Gutes – tu was Gutes» entwickelt. Im Zentrum würden drei gemeinnützige Projekte in drei Schweizer Regionen stehen, welche Früchte für die Regio-Joghurts lieferten, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Diese Projekte können Konsumentinnen und Konsumenten ab sofort mit dem Hirz Regio-Taler – ein On-Pack-Kleber in Talerform, der einen einmaligen Code enthält – unterstützen.







Durch Eingabe des Taler-Codes auf der Microsite spenden die Konsumentinnen und Konsumenten ihren Taler für ein Projekt ihrer Wahl. Fortschrittsbalken zeigen den Erfolg des Crowdfundings an, also wie viele Spenden-Taler bereits generiert wurden. Abhängig von der Anzahl gespendeter Taler greift Hirz den einzelnen Projekten mit je bis zu 10’000 Franken unter die Arme. Zusätzlich nehmen Spenderinnen und Spender an einem Gewinnspiel teil, bei dem es authentische regionale Tavolatas bei Bäuerinnen und Landfrauen zu gewinnen gibt.

Multi-Channel-Kampagne mit klarer Messbarkeit

Die Kampagne ist laut Compresso so konzipiert, dass sie sich in unterschiedlichen Phasen über das ganze Kampagnenjahr 2018 einsetzen und klar messen lässt. Die On-Pack-Sticker und die Microsite zum Einlösen der Taler bilden das Herzstück, als Zubringer und Verstärker dienen Social-Media-Posts und Ads, Projektinfos und Crowdfunding-Updates sowie PR-, POS- und klassische Werbeaktivitäten wie beispielsweise Medienmitteilungen und Inserate in den Zeitungen von Grossverteilern

Verantwortlich bei der Lactalis Nestlé Frischprodukte Schweiz: Eveline Kaufmann (Brand Managerin Hirz); verantwortlich bei Compresso: Fridolin Stauffacher und Suzanne Nievergelt (Gesamtleitung), Oliver Glutz von Blotzheim und Angelo Mabellini (Konzeption), Luisa Weidmann und Jamilla Allaoui (Beratung/Projektleitung), Nadine Caldarella (Social Media), Gianluca Leone (Programmierung), Stefanie Kraxner-Langhart (Public Relations), Sean Dünki (Kreation). (pd/wid)