Jung von Matt/Limmat: Ein Vorverkauf nur für Grosseltern

Die Bündner Kultsteinböcke Gian und Giachen – sorgten bereits vor anderthalb Jahren mit ihrem ersten Kinderbuch für glänzende Kinderaugen «Nach diesem Grosserfolg war es für uns eine Selbstverständlichkeit, die Abenteuer unserer vorlauten, aber herzlichen Bündner Originale weiterzuerzählen», wird Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, in einer Mitteilung von Jung von Matt/Limmat zitiert.

Graubünden Ferien möchte den Schweizer Grossmüttern und Grossvätern etwas in die Hand geben, das ihnen und den Enkeln unvergessliche gemeinsame Momente bescheren soll. Deshalb bleibe der Kauf des aktuellen «Gian und Giachen»-Kinderbuchs mehr als zwei Wochen lang nur Grosseltern vorbehalten – am 27. April 2018 erfolgt der offizielle Verkaufsstart für alle anderen. «Wir freuen uns, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich diese zwei Generationen wieder etwas näherkommen und sich gegenseitig inspirieren», so Martin Vincenz.

Über 80 Deutschschweizer Buchhandlungen nehmen am Vorverkauf teil. Beim grössten Vorverkaufsevent in der Zürcher Orell-Füssli-Filiale am Kramhof waren am 11. April gemäss Mitteilung dutzende Grosseltern zugegen. Die Grosselternverifizierung erfolgt auf charmante Weise: In den Buchhandlungen bestätigen die Käufer ihren Grosselternstatus mit einem Familienfoto oder einer Kinderzeichnung. «Oder sie bringen das Enkelkind als Beleg gleich mit», so Martin Vincenz.

