Foundry: Eine virtuelle Schneeballschlacht mitten in London

Um den Londonern zu zeigen, wie wundervoll und vergnügt ein richtiger Winter in den schneebedeckten Alpen sein kann, kreierte Foundry Berlin|Zürich das Konzept «Winter Wonderland is just a throw away». Für die integrierte Marketingaktion, welche Teil der «Made of Switzerland»-Winterkampagne im Vereinigten Königreich ist, wurde der Old Spitalfields Market in einen Winterspielplatz verwandelt, schreibt Foundry in einer Mitteilung.

Für drei Tage stand auf einer Fläche von 64 Quadratmetern ein interaktiver Screen, ausgestattet mit einer 3D-Echtzeit-Game-Engine und Tracking-Modulen umgeben von echtem Schnee, Tannenbäumen und einem Alpen-Panorama. Auf dem Screen waren drei Schweizer vor einem sonnenverwöhnten, majestätischen Alpen-Panorama zu sehen, die Passanten neckten und ermutigten, an einer Schneeballschlacht teilzunehmen. Sobald ein Teilnehmer einen der Darsteller auf dem Screen mit einem Schneeball getroffen hatte, wurde das vom System registriert und Punkte vergeben, für die es entsprechende Preise gab.

Der Event führte über 1500 Teilnehmer die Freuden des Winters vor Augen. Für ihren Einsatz wurden sie mit Swiss Chocolate, Beanies, Sonnenbrillen sowie Swiss-Flug-Vouchers belohnt. Als Hauptpreis winkte ein achttägiger Urlaub in St. Moritz inklusive Swiss Business Flug, Hotel, Transfer und Ski-Pass.

Verantwortlich bei Swiss: Judith Schulte (Head of Marketing / Communication / Campaigns), Andreas Gerber (Manager Marketing / Communication / Campaigns), Rebekka Hofstetter (Marketing / Communication / Campaigns), Kim Sean-Chan (Marketing / Communication / Campaigns); verantwortlich bei FoundryBerlin | Zürich: Konzept, Creative Lead und Gesamtverantwortung Projekt (Team: Manuela Brunner, Pedro Moosmann, Sacha Moser, Markus Neumann, Xavier Rodon, Gregor Wollenweber) Blow Factory, Paris: Game-Development und Umsetzung Ministry of Fun, London: Location Setup, Promotion und Event Management PLAYMEDIA, Berlin: Filmproduktion Smart AV UK, London: Technische Ausrüstung Snow Business, Stroud: Winter Special Effects, kryogener Schnee, Setup und Event Support (pd/wid)