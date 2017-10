Admeira: Geschäftsleitung wird neu aufgestellt

von Christian Beck

Am 1. September hat Bertrand Jungo als CEO das Zepter beim Werbevermarkter Admeira übernommen (persoenlich.com berichtete). Dies soll nicht der einzige Wechsel in der Geschäftsleitung bleiben.

Arne Bergmann, Chief Sales Officer, und Marc Sier, Chief Operating Officer, werden Admeira per Ende Monat verlassen. Admeira-Sprecherin Romi Hofer bestätigt dies auf Anfrage von persoenlich.com. «Arne Bergmann und Marc Sier haben sich entschieden, ihren Karriereweg ausserhalb von Admeira fortzusetzen.» Beide seien massgeblich am Aufbau und der erfolgreichen Lancierung des Unternehmens beteiligt gewesen, so Hofer.

Admeira befinde sich momentan in einem Organisationsentwicklungsprozess. Die Sales-Organisation von Admeira solle noch konsequenter auf die Kunden ausgerichtet werden. «Ziel ist, eine schlankere Organisation mit weniger Führungsstufen und mehr Raum für Kundenkontakte und grössere Marktnähe aufzubauen», sagt Hofer weiter.

Wie diese neue Organisation aussehen soll, will die Sprecherin indes noch nicht preisgeben. «Wir informieren Mitte November detaillierter über die geplanten strukturellen und personellen Veränderungen unserer Organisation.»