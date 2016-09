Promotion-Tools: Grösste mobile Wasserrutsche Europas begeistert

Höher. Schneller. Weiter. Mit 15 Metern Höhe, 32,5 Metern Länge und 21 Metern Rutschfläche – bei 31 Grad Gefälle – stellte die Zürcher Below-The-Line Agentur Promotion-Tools in Zürich und Montreux die grösste freistehende Wasserrutsche Europas auf. Für die «Slider» wurden drei Bahnen mit drei unterschiedlich steilen Kickern aufgebaut, auf denen die Teilnehmer mit einem absoluten Adrenalinkick in den Zürichsee und den Lac Leman rutschten. Promotion-Tools konzipierte, kreierte und realisierte den Summerslide 2016 in beiden Städten, wie es in einer Mitteilung heisst.



Präsentiert wurde der Summerslide wie bereits letztes Jahr von Fanta. Zusätzlich konnte die Agentur die Lifestyle-Audio-Marke Ears als Partner gewinnen.

15 Meter Flughöhe

Ein Sprung von der Schanze war mit einer Sprunghöhe von rund fünf Metern und einer Flughöhe von bis zu 15 Metern nichts für schwache Nerven. Trotzdem oder gerade deswegen verzeichnete der Summerslide rund 4000 Teilnehmer, die zusammen über 7000 Slides generierten.

Das mehrtägige Spektakel sahen sich insgesamt über 10’000 Zuschauer an. Ein riesiger Erfolg, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Realisation dieses Events beinhaltete die gesamte Entwicklung, das Design der Schanzen, deren Aufbau sowie die Kommunikation inklusive der Erstellung von Inseraten, Flyern und Plakaten. Zudem stellte Promotion-Tools das Personal und koordinierte alle Partner sowie mehrere Film-Teams vor Ort. (pd)