Celebrationpoint: Inspirationen in fünf Städten gesammelt

Bereits im sechsten Jahr in Folge fand die Roadshow Inspiration Market in fünf Schweizer Städten statt. Der persönliche Austausch zwischen Eventdienstleistern und Eventmanagern stosse auf grosses Interesse innerhalb der MICE-Branche, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Highlights zählten die unterschiedlichen Interviews mit Prominenten und Persönlichkeiten aus der Branche und Region innerhalb der Eventreihe. Der Anbietermix setzte sich aus Hotels, Eventlocations, Destinationen, Incentives und Rahmenprogrammen zusammen. Geladene Fachpersonen aus verschiedenen Firmen liessen sich an den Events in den Launchlabs und im Werk 8 in Basel, Würth Haus in Rorschach, Hotel Astoria in Luzern, Bernexpo in Bern und im Six ConventionPoint in Zürich mit News und Ideen für ihre Veranstaltungsplanung inspirieren. Beim Networking wurden laut Mitteilung Kontakte geknüpft, vertiefte Gespräche geführt und Neuigkeiten aus der Branche ausgetauscht. Die Host-Locations organisierten zudem Hausführungen vor Ort.

Celebrationpoint freut sich über positive Rückmeldungen zum Inspiration Market 2018. Eventdienstleister nutzten die Roadshow aufgrund des persönlichen und direkten Austausches mit potenziellen Kunden. Eventmanager schätzten die Plattform zur Inspiration und Ideenfindung für die nächste Eventplanung. (pd/cbe)