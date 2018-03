Jonlinio: Knackiger Auftrag für Online-Agentur

Der Hauptfokus der neuen Zusammenarbeit zwischen B.Good und Jonlinio steht auf der Produktion von Social-Content für die Plattformen Facebook und Instagram. Weiter werden gezielt Social-Ad-Kampagnen konzipiert und aufgesetzt. Das Ziel wird sein, den Bekanntheitsgrad von B.Good zu steigern und den nachhaltigen Aufbau der Community voranzutreiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gestartet ist die Zusammenarbeit mit einer Influencer Kampagne, welche im Zusammenhang mit dem neuen B.Good-Restaurant am Claraplatz in Basel umgesetzt wurde. Hierbei konnten sich die geladenen Gäste an der Pre-Opening-Veranstaltung vom Menü überzeugen und an der Spendenaktion für die wohltätige Organisation Gassenküche Basel teilnehmen. Die Kampagne wurde unter anderem über die Online-Kanäle der aus den USA stammendem Brand verbreitet. Bei der Selektion wurde gezielt auf einen Mix aus regionalen sowie nationalen Influencern gesetzt. Die Influencer wurden mit Hilfe von spezifischen Kriterien analysiert. Um den Impact der Kampagne zu messen, wurde ein Reporting mit KPIs definiert.

Die Online-Agentur Jonlinio unterstützt B.Good zusätzlich bei der Optimierung der Website, um den Usern die bestmögliche Usability zu gewährleisten. Hierbei wird insbesondere auf den Mobile-First-Ansatz geachtet. Zudem werden gezielt SEO-Massnahmen umgesetzt, um die Online Visibility zu erhöhen.

Der internationale Brand B.Good steht laut Mitteilung für die Zubereitung ausgewogener Gerichte und die Verarbeitung nachhaltiger sowie saisonaler Zutaten. Die Zusammenarbeit mit lokalen Herstellern steht hierbei im Mittelpunkt. Mit verschiedensten lokalen wohltätigen Organisationen und Charity-Events setzt sich B.Good aktiv für die Gesellschaft ein.





Verantwortlich bei B.Good: Pascal Le Pellec (Vice President International), Jessica Holderegger (Marketing Manager); verantwortlich bei Jonlinio GmbH: Flavio Niederhauser (Founder), Miguel Schweiger (Co-Founder), Eveline von Rotz (Texterin), Patricia De Luca (Website & SEO), Benjamin Luterbacher (Creative Direction), Christopher Kevin (Design). (pd/cbe)