Dachcom: Marken-Auftritt für Vituro entwickelt

Vituro ist eine interaktive Gesundheitsplattform für die ganze Schweiz und unterstützt Menschen in der persönlichen Gesundheitsförderung. Vituro ist aufgrund einer Initiative der EGK Gesundheitskasse entstanden, agiert aber unabhängig und eigenständig, wie es in einer Dachcom-Mitteilung heisst.

Vituro bietet Mitgliedern ein breites Angebot. Neben fundierter Information und Beratung gehören ein Bonussystem, Seminare, Kurse und Veranstaltungen dazu. Per Online-Shop können ausgewählte Gesundheitsartikel bezogen werden. Interaktive Tools bereichern das Gesundheits-Bewusstsein der Mitglieder. Bei Vituro fühlen sich gesundheitsbewusste Menschen aufgehoben in einer lebendigen und inspirierenden Community.

Für Vituro hat die Agentur Dachcom den Marken- und Kommunikationsauftritt entwickelt. Umgesetzt wurden Basismassnahmen wie Logo, Claim, Angebotsflyer und Anzeigen. Die Webseite entwickelte Dachcom in Zusammenarbeit mit Aconsite AG. Diverse Promotionsmassnahmen wurden in Zusammenarbeit mit Face AG und MediaboX durchgeführt. Dazu gehört eine Duschmittel-Verteil-Aktion an öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen sowie Promotionen in Fitnesscentern.



Verantwortlich bei Vituro: Yannick Schefer (Projektleiter Vituro), Ursula Vogt (Leiterin Kommunikation); bei Dachcom: Team Rheineck/St.Gallen. (pd)