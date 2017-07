Tamedia: Mehrheitsbeteiligung an Neo Advertising geplant

Mit über 50 Medienprodukten und Plattformen verfügt Tamedia über das stärkste Digital- und Printportfolio der Schweiz und eine ausgewiesene Kompetenz und Innovationskraft im Bereich digitaler Werbung, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun möchte die Schweizer Mediengruppe ihr Vermarktungsangebot um Aussenwerbung erweitern. Durch die Kombination von Print- und Online-Werbung mit Plakat- und digitaler Aussenwerbung sollen Werbekunden von neuen Angeboten profitieren und medien- und plattformübergreifende Kampagnen einfacher buchen können. Tamedia plant deshalb, eine Mehrheitsbeteiligung an der Neo Advertising SA mit Sitz in Genf zu übernehmen.

«Wir wollen unseren Kunden umfassende Werbelösungen aus einer Hand bieten können. Neo Advertising ist mit seinem innovativen Out-of-Home-Ansatz deshalb die perfekte Ergänzung für Tamedia Advertising. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Christian Vaglio-Giors und seinem Team», wird Tamedia-CEO Christoph Tonini in der Mitteilung zitiert.

Und Christian Vaglio-Giors, CEO Neo Advertising, ergänzt: «Der Zusammenschluss mit der führenden Schweizer Mediengruppe eröffnet uns hervorragende Möglichkeiten. Neo könnte die digitale Transformation besser schaffen, innovativer werden und sich stärker differenzieren, was unseren bisherigen und zukünftigen Partnern und Kunden zugute käme. Daher arbeiten die Teams von Tamedia und Neo intensiv an der Umsetzung unseres strategischen Projekts.»

12'000 Aussenwerbeflächen

Neo Advertising ist eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich der sogenannten Out-of-Home-Werbung. Das 2003 gegründete Unternehmen betreibt und vermarktet rund 12’000 digitale und analoge Aussenwerbeflächen in der Deutschschweiz sowie der Romandie. Gemeinsam mit Neo Advertising will Tamedia den Schweizer Aussenwerbemarkt weiterentwickeln. Das Unternehmen, das 45 Mitarbeitende beschäftigt, soll gemeinsam mit dem bestehenden Team weitergeführt werden.

Tamedia wird die Mehrheit der Aktien an Neo Advertising übernehmen, die Gründungsaktionäre, bestehend aus CEO Christian Vaglio-Giors, Mitgründer Alexandre de Senger sowie den beiden Genfer Unternehmern Nicolas Giorgini und Philippe Moser, bleiben aber weiterhin beteiligt. Die Beteiligung steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission. (pd/cbe)