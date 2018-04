Agentur am Flughafen: Mit Werbung noch grösser rauskommen

Bei den VBZ TrafficMedia ist dieses Jahr einiges grösser geworden. Neu stehen nicht nur auf den Bussen die Formate F12 und F200 zur Verfügung, sondern auch auf den Cobra-Trams ist neu Werbung im XL-Format möglich (persoenlich.com berichtete).

Um die Tram- und Buswerbung in Übergrössen bekannt zu machen, wurde von der Agentur am Flughafen ein XL-Starter-Mailing kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben einem supergrossen Werbe-Shirt, informiert ein Booklet über die Grossformate und fordert zum Dialog mit VBZ TrafficMedia auf. Im Package integriert ist ein Wettbewerb, bei welchem man eine der neuen XL-Werbeflächen gewinnen kann.

Verantwortlich bei VBZ TrafficMedia: Alija Idriz (Leiter VBZ TrafficMedia), Daniel Andres (Verkaufsleiter VBZ TrafficMedia), Serge Nater (Produktmanagement VBZ TrafficMedia); verantwortlich bei Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Miriam Egli (Text/Beratung), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/cbe)