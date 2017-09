Goldbach Group: Natalie Rickli geht nach 12 Jahren

Nach 12 Jahren Tätigkeit in verschiedene Positionen bei der Goldbach Group AG hat sich Natalie Rickli gemäss einer Mitteilung entschieden, das Unternehmen per Ende 2017 zu verlassen. «Ich bin dankbar dafür, dass ich einen Teil zum Erfolg von Goldbach beitragen und mit tollen Mitarbeitern zusammen arbeiten durfte. Nach 12 Jahren ist für mich ein guter Zeitpunkt gekommen, um beruflich neue Wege einzuschlagen», lässt sich Rickli darin zitieren.



Rickli hat ihre Tätigkeit für die damalige AdLINK Internet Media AG am 1. September 2005 aufgenommen und als Product Manager verschiedene Websites betreut sowie anschliessend das Vermarktungs-Team geleitet. Seit dem 1. August 2009 betreut sie strategische Projekte und Produkte als Partner Relation Manager. Im kommenden Jahr plant Natalie Rickli, sich im Bereich der Kommunikation selbstständig zu machen. (pd/tim)