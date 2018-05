Clear Channel: Neue Screens am Flughafen im Portfolio

Clear Channel vermarktet neu die Screens in den Swiss-Lounges am Flughafen Zürich. Damit baue Clear Channel das digitale Out-of-Home-Geschäft weiter aus, wie der Vermarkter mitteilt. Das einzigartige Umfeld der Swiss-Lounges biete hochwertige Kontakte zu Besuchern, und deren Aufenthaltsdauer in entspannter Umgebung sei prädestiniert für Brandingkampagnen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Swiss-Business-, Senator- und First-Class-Lounges verfügen über 33 digitale Screens und sind laut Mitteilung ideal für Werbekunden, die eine kaufkräftige und markenaffine Zielgruppe suchen. Das neue Angebot «Digital Branding Swiss Lounges» startet gleichzeitig mit der Eröffnung der Swiss Senator und Business Lounge im Dock A, welche auf Juli 2018 geplant ist.

Clear Channel ist seit mehr als 15 Jahren exklusive Out-of-Home-Partnerin des Flughafen Zürich mit seinen knapp 30 Millionen Passagieren. (pd/cbe)