AdNovum: Neuer Leiter für Geschäfte in Singapur

Die Geschäftsleitung des Schweizer Software-Unternehmens AdNovum hat Leonard Cheong zum Managing Director von AdNovum Singapur ernannt. Cheong arbeitet seit dem 1. März 2018 bei AdNovum und hat die Position im Mai 2018 von Moritz Kuhn übernommen. In seiner Funktion als Managing Director werde er sich auf die Geschäftsentwicklung und den Verkauf konzentrieren, um das Business sowohl lokal als auch regional auszubauen, heisst es in der Mitteilung dazu.



Cheong besitzt 28 Jahre Erfahrung in der Programm- und Verkaufsleitung in der IT-Branche. Er war in seiner bisherigen Laufbahn sowohl im öffentlichen Sektor als auch bei Grossunternehmen wie IBM, HP und SAP tätig. Er wird bei AdNovum seine umfassende Erfahrung in der Förderung strategischer Angebote und der Neugestaltung des Geschäfts im öffentlichen und privaten Sektor einbringen. Cheong ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.



Sein Vorgänger Moritz Kuhn hatte AdNovum Singapurs Geschäftsplan und Strategie für den lokalen Markt während viereinhalb Jahren stetig weiterentwickelt und den Standort zu einem Anbieter mit 45 Mitarbeitenden ausgebaut. Kuhn wird in die Schweiz zurückkehren und eine neue Position am Hauptsitz von AdNovum in Zürich übernehmen. (pd/wid)