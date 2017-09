Präsident Uwe Tännler, Vizepräsident Peter Petrin sowie André Mettler, Tanja Levine und Jon Turnes haben gemäss Mitteilung an der Swiss Marketing-Strategiekommissionssitzung vom Montag bekanntgegeben, dass sie sich an der Delegierten- versammlung vom 22. Juni 2018 nicht mehr für eine Wiederwahl in den Zentralvorstand des Verbands zur Verfügung stellen.

Zur Evaluation geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge hat Swiss Marketing eine Findungskommission eingesetzt, wie es weiter heisst. Sie steht unter dem Vorsitz von Andreas Balazs, den der Zentralvorstand per 1. Oktober 2017 zum Vizepräsidenten und zum Leiter des Ressorts Bildung ernannt hat. Er löst in diesen Funktionen Peter Petrin ab, der seit Januar 2017 Rektor der HWZ ist. Als ordentliches Zentralvorstandsmitglied werde sich Petrin bis zur Delegiertenversammlung 2018 weiterhin für den Verband engagieren. Balazs ist seit 2003 Mitglied der Prüfungskommission für Marketingfachleute und seit 2008 deren Vorsitzender.

Mit den bevorstehenden Änderungen im Zentralvorstand wird das Präsidium von Uwe Tännler nach zwölf Jahren zu Ende gehen, wie es weiter heisst. Auch die anderen ausscheidenden Mitglieder werden an der Delegiertenversammlung 2018 auf ein langjähriges Engagement für Swiss Marketing zurückblicken können. Ihre Verdienste um die Weiterentwicklung von Swiss Marketing sowie um die Förderung der Marketing- und Verkaufsberufe sollen zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich gewürdigt werden.