APG|SGA Interaction: Ramona Stössel wird Head of Sales Interaction

Als Head of Sales Interaction wird Ramona Stössel per 2. Mai 2018 die Verantwortung für sämtliche Verkaufsaktivitäten rund um Aymo Mobile Targeting übernehmen und das Team von APG|SGA Interaction in Zürich unter der Leitung von Raphael Bratschi ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Stössel verfügt laut Mitteilung über grosses digitales Know-how, das sie in den vergangenen Jahren in der Medienvermarktung gesammelt hat – unter anderem als Account Manager Digital National bei Energy Media, als Key Account Manager National bei «20 Minuten» und zuletzt als Sales Director Switzerland beim Social-Media-Spezialisten LikeMag Media House. (pd/cbe)