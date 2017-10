Goldbach Media: Screens mit Mobile-Werbung verbunden

«DOOH SynchScreen» verbindet DOOH und Mobile. Zusätzlich zu einem DOOH-Werbemittel wird in einem definierten Umkreis rund um den gebuchten Screen auch das entsprechende Mobile Ad ausgestrahlt, wie es in einer Mitteilung heisst. Per Re-Targeting kann der Konsument ausserdem in einem Zeitraum von sechs Stunden ab Werbemittelkontakt erneut angesprochen werden. So wird in kurzer Zeit mehr Aufmerksamkeit und eine höhere Reichweite generiert.

«Mit ‹DOOH SynchScreen› ermöglichen wir unseren Kunden, die Reichweite ihrer Werbemittel ganz einfach zu steigern. Mobile- und DOOH-Kampagnen müssen nicht mehr separat geplant, sondern können mit einer Buchung aufeinander abgestimmt werden», wird Gabriel Blume, Sales Director der Goldbach Media, in der Mitteilung zitiert.

Ein erstes Pionier-Projekt wurde bereits mit Unilever für Knorr umgesetzt. Für die Kampagne «Znacht isch Suppe Zit» wurde die Kombination aus Mobile und DOOH genutzt, um die Konsumenten mit einem kurzen Quiz zu involvieren. Neben Quizfragen eröffnet «DOOH SynchScreen» den Werbetreibenden laut Mitteilung noch weitere Möglichkeiten, Kampagnen auf den beiden unterschiedlichen Medien kreativ zu verknüpfen: Gutscheine übermitteln, den nächsten Verkaufspunkt anzeigen oder einfach auf eine Landingpage leiten. (pd/cbe)