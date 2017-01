Takondi: Stefan Leimbacher ist Marketingchef

Stefan Leimbacher wechselt von Joiz Schweiz zu Takondi. Er ist seit 3. Januar 2017 Head of Marketing and Sales, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

In dieser Funktion ist er ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung und unterstützt den Ausbau des Geschäfts der Digitalagentur und zusätzlich den Bereich «Augmented Reality» nicht nur operativ, sondern auch strategisch. Der 37-Jährige war als Senior Account Manager TV und stellvertretender Sales Director TV bei Goldbach Media Schweiz tätig sowie zuletzt als Head of Sales bei Joiz Schweiz.

Die zweite Person, welche im Januar ebenfalls zu Takondi gestossen ist, heisst Ramona Feyrer. Feyrer besetzt seit dem 3. Januar 2017 die Stelle als Sales and Marketing Assistant und unterstützt hierbei zukünftig den Head of Marketing and Sales und die Geschäftsleitung.

Die 32-Jährige hat in verschiedensten Branchen Berufserfahrung gesammelt, zuvor war sie im PR und Produktmarketing tätig. Unter anderem für die FCA Germany AG (FIAT) sowie die internationale Hotelgruppe Carlson Rezidor. (pd/clm)