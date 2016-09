Ricardo: Valérie Gryson neue Marketingchefin

Valérie Gryson leitet neu alle Marketing-Aktivitäten der ricardo.ch AG. Zuvor zeichnete sie für den Bereich E-Commerce Operations bei Arvato in Frankreich verantwortlich, ein Unternehmen der Bertelsmann-Gruppe und eines der grössten Outsourcing-Unternehmen weltweit. Desweiteren war sie unter anderem als Area Manager bei Sarenza tätig, einem führenden Online-Schuhhändler, verantwortete für mehrere Jahre das E-Commerce Geschäft beim Werbevermarkter Interactivemedia und gestaltete das Online Marketing als Manager im Bereich E-Commerce bei der Deutschen Telekom mit. Valérie Gryson verfügt über einen Master-Abschluss in Marketing und E-Business, heisst es in einer Mitteilung.

Ausserdem wird Jens Sickendieck neuer Leiter von autoricardo.ch sowie car4you.ch.

Die Ricardo-Gruppe gehört zur Schweizer Mediengruppe Tamedia. (pd)