Swiss Marketing Schaffhausen: Veranstaltung über digitale Kommunikation

Unter dem Titel «Digitale Schweiz – Smartes Marketing» fand am 19. September im ausverkauften Park Casino die Marketing Arena Schaffhausen statt. Moderator Stephan Klapproth führte gemäss Mitteilung gewohnt rasant, pointiert und geistreich durch die Veranstaltung, welche von Swiss Marketing Schaffhausen bereits zum neunten Mal organisiert wurde.

«Wir müssen lernen, die Geschwindigkeit zu lieben», nannte Dominique von Matt, Gründer und Verwaltungsratspräsident von Jung von Matt/Limmat, den rund 190 Teilnehmern das Rezept, um den kommenden Herausforderungen zu begegnen. Um sich zudem beim anspruchsvollen Publikum Gehör zu verschaffen, müsse auch die Kommunikation und nicht nur das Produkt selbst den angesprochenen Zielgruppen einen Mehrwert bieten. Nur dann werde Werbung beachtet und verbreitet. Mit anschaulichen Praxisbeispielen zeigte er laut Mitteilung in seinem Referat auf, was es heisse, in einer digitalen Welt erfolgreich zu kommunizieren.

Die zweite Referentin Franziska Gsell Etterlin, Marketingchefin der Luxusuhrenmarke IWC Schaffhausen, erklärte, wie die IWC einerseits der handwerklichen Tradition treu geblieben sei und andererseits die Kommunikation in den vergangenen Jahren stetig dem veränderten Nutzungsverhalten angepasst habe. Sie berichtete, wie das Unternehmen den eigenen Content für die unterschiedlichen Kanäle und Märkte aus einem zentralen «War Room» steuere und warum auch der Einsatz von Influencern für die eigene Marke gelernt sein wolle. «Daten sind das neue Gold. Informationen zu sammeln und daraus die Kundenbedürfnisse besser zu erkennen, ist entscheidend», sagte Etterlin gemäss Mitteilung.

In den anschliessenden Workshops lag der Fokus auf praxisnahen Tipps: Michael Wanner, CEO des Newsportals «Watson» erklärte den Erfolg der neuen Marketingdisziplin Native Advertising. XING-Ambassador Thomas Wickart vermittelte Tipps für das Business Networking sowohl in der analogen wie in der digitalen Welt. Und Markus Graf, beim Fintech-Unternehmen SIX unter anderem zuständig für die Entwicklung neuer Technologien, zeigte auf, wie Unternehmen Innovationen strategisch fördern können. (pd/tim)