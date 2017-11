Goldbach Audience: Von den digitalen Herausforderungen

Trotz den drohenden Einschränkungen durch den Entwurf zur Revision des Datenschutzgesetzes wird weiter angeregt über die neu entstehenden Möglichkeiten im Online-Marketing diskutiert. Dies bewies auch der 13. Tag der Online-Werbung, der am Mittwoch über 220 Besucher in die Zürcher Limmat Hall lockte, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Experten referierten Emily ffrench Blake (Global Head of Partner Sales and New Markets von Spotify), Sascha Corti (Technical Evangelist bei Microsoft Switzerland), Urs Langenegger (Co-Founder von Bandara VR) sowie Raman Sidhu (VP Business Development von Beemray). Sie entführen in die Welt des Online-Geschäfts und beleuchten die jüngsten Trends und grössten Herausforderungen der Branche.

Nach der Begrüssung durch Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience führte Alexander Horrolt, Managing Director Goldbach Digital Services, durch den Vormittag.

Zum Auftakt berichtete Emily ffrench Blake über Audiostreaming bei Spotify. Raman Sidhu referierte zu spannenden Anwendungsmöglichkeiten von Location Based Advertising. Die darauf folgende Panel-Diskussion zu den aktuellen Herausforderungen der Onlinewerbung drehte sich hauptsächlich um die Frage «Wie muss man sich verhalten, um sich möglichst gut vor Ad Fraud zu schützen?». Anschliessend gab Sascha Corti Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz und erläuterte die Bedeutung von Bots in einer Ära der digitalen Assistenten und Konversationsplattformen. Urs Langenegger schloss die Referate-Reihe ab mit einem Beitrag zum Potenzial von Augmented und Virtual Reality im Werbekontext. Die von den Referenten angeregten Diskussionen konnten beim anschliessenden Flying Lunch vertieft wurden.

Hier gibt es Bilder zum Anlass. (pd/cbe)