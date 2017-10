Notch Interactive: Wanderer mit besonderem Echo überrascht

Auf einem Aussichtspunkt mitten in den Schweizer Bergen wurde dazu ein rotes Älpler-Megafon aufgestellt. Vorbeikommende Wanderer hatten hier die Möglichkeit, das besondere «Rivella Echo» auszuprobieren. Jeder, der in das Megafon rief, wurde daraufhin von einer Drohne überrascht, die einige Flaschen Rivella zur Erfrischung lieferte. Die ganze Aktion wurde mit versteckter Kamera dokumentiert und via Social Media geteilt.



Verantwortlich bei Rivella: Michael Nussbächer (Brand Manager), Lisa Schürmann (Junior Brand Manager), Nina Fankhauser (Projektleiterin Sport/Events); verantwortlich bei Notch Interactive AG: Jeff Gerber, Sören Schröder, Markus Hammer (Creative Direction), Romina Lemmert (Account Management); Produktion: Birdviewpicture GmbH. (pd/cbe)