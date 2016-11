Cannes Lions Festival: WeischerMedia vermarktet das Werbefestival in der Schweiz

WeischerMedia ist ab 2017 offizieller Schweizer Repräsentant des Cannes Lions International Festival of Creativity. Das Unternehmen, im Schweizer Markt durch den führenden Kinowerbevermarkter WerbeWeischer vertreten, verfügt über langjährige Erfahrung in Sachen Festivalrepräsentanz: Seit mehr als 20 Jahren ist WeischerMedia offizieller deutscher Repräsentant der Cannes Lions.

«Die Cannes Lions haben ja schon einen festen Platz in unserer Firmengeschichte, seit 1996 vertreten wir das Festival. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch für die ˂Olympiade der Kreativität˃ in der Schweiz arbeiten dürfen. Dabei ist das eine ganz eigenständige Aufgabe, in die unsere bisherigen Erfahrungen mit einfliessen können, die aber eine ganz eigene Herangehensweise erfordert und auch bekommen wird», wird Florian Weischer, Chairman von Weischer.Media, in der Mitteilung von Donnerstagmittag zitiert.

Und Christof Kaufmann, CEO WerbeWeischer Schweiz, ergänzt: «Durch unser Engagement für die Cannes Lions werden wir im Dialog mit der Werbe- und Kommunikationsbranche und in enger Kooperation mit bewährten Partnern die kreativen Ideen dieses inspirierenden Festivals in den Schweizer Markt tragen.»

Sibylle Widmer wird Beraterin

Weischer.Media hat sich für die umfassende und fachkundige Begleitung des Festivals in der Schweiz Unterstützung gesichert: Sibylle Widmer, seit vielen Jahren anerkannte Expertin in Sachen Cannes Lions, wird Weischer.Media bei der Repräsentanz des Cannes Lions-Festival beraten.

Jose Papa, Managing Director of Cannes Lions, freut sich über die Zusammenarbeit mit Weischer.Media in der Schweiz: «Wir sind glücklich, dass Weischer.Media unsere Einladung angenommen hat, das Festival in der Schweiz zu repräsentieren. Sie sind einer unserer langjährigsten Repräsentanten in Deutschland, haben die Cannes Lions stets brillant als Botschafter vertreten und werden nun die Schweizer Kreativszene auf der internationalen Bühne fördern und unterstützen. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um uns bei Publicitas für ihre langjährige Unterstützung zu bedanken.» (pd)