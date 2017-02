Agentur am Flughafen: Wenn eine Broschüre einen vom Hocker haut

Die Verantwortlichen von «by marei Einrichtungskonzepte» aus St. Gallen verfügen über enormes Fachwissen, wenn es um Designstühle geht, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank einem grossen internationalen Netzwerk führen die St. Galler Stuhlspezialisten Sitzgelegenheiten sämtlicher namhafter Marken im Sortiment.

Diese Kompetenz in Sachen Stühle wurde nun durch die Agentur am Flughafen in einer Imagebroschüre unter Beweis gestellt. Diese Imagebroschüre hat es in sich, denn sie lässt sich mit ein paar wenigen Handgriffen zusätzlich in einen stabilen Hocker verwandeln.

Verantwortlich bei by marei Einrichtungskonzepte AG, St. Gallen: Jürg Rusch (Inhaber); bei Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung). (pd/cbe)