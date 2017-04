Die originelle und überraschende Aktion begleitet den neuen Auftritt des Manor-Einkaufzentrums in Emmen und betont zugleich dessen strategische Neupositionierung im Mode- und Kosmetikbereich, in dem unter anderem Geschäfte von Zara und von Pull&Bear hinzugekommen sind, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Einen Tag lang seien mehrere Drohnen mit Markenlogos über die Stadt geflogen und hätten Kinderspielzeug, Trendkleidung, Modeaccessoires, Kosmetikprodukte und Sportartikel an überraschte Fussgänger verteilt. Die «vom Himmel gefallenen» Geschenke hätten diesen Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Ein Video der Aktion wird im Rahmen der mobilen Kampagne und in den sozialen Medien veröffentlicht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/tim)