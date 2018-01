Der «Blick» berichtete in seiner Montagsausgabe mit vier Sonderseiten über den 20. Grand-Slam-Sieg von Roger Federer – und wurde am Montag zum Spezialpreis von 20 Rappen statt 2.50 Franken verkauft (persoenlich.com berichtete). Diese Marketing-Aktion hat offenbar die Leute begeistert: «An den Kiosken wurden 30'000 mehr Blick gekauft als an einem anderen Tag. Das ist ein absoluter Rekord», sagt Sprecherin Manuela Diethelm am Dienstag auf Anfrage von persoenlich.com.

Ringier habe auf den sehr stark verbilligten Preis «sehr positive Feedbacks» bekommen. Die Aktion zeige, dass die Marke «Blick» am Kiosk immer noch aktiviere und bewege. (cbe/eh)