ETH Zürich: Auch die SRG zahlt an Medientech-Professur

Im Rahmen ihrer Medientechnologie-Initiative schafft die ETH eine neue Professur und ein «Media Tech Center», dies teilte die Hochschule am Dienstag per Mitteilung mit. Im neu zu etablierenden Zentrum sollen konkrete Fragestellungen und Projekte gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft und Bildungsinstitutionen entwickelt werden. Beteiligt dabei seien die grossen Schweizer Verlage: Tamedia und Ringier zahlen über die nächsten zehn Jahre je 3 Millionen Franken, die NZZ-Gruppe 1,5 Millionen Franken, hiess es (persoenlich.com berichtete).

Was aus der Mitteilung der ETH nicht hervorging, machte die NZZ publik: Auch die SRG beteilige sich an der Professur. Sie zahle gleich wie Ringier und Tamedia 3 Millionen Franken, so die NZZ. (eh)