NZZ-Gruppe: Auch die Tagblatt-Stadtredaktion zieht um

Auch die Tagblatt-Stadtredaktion zieht um

Vom Zentrum an den Stadtrand: Die 15 Journalisten der Stadtredaktion des «St. Galler Tagblatts» dislozieren im nächsten Sommer ebenfalls in den Newsroom an der Fürstenlandstrasse.

Die 15 Journalisten der Stadtredaktion des «St. Galler Tagblatts» arbeiten ab nächstem Sommer ebenfalls am Hauptquartier an der Fürstenlandstrasse 122 (im Bild). (Bild: NZZ)