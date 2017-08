Basler Zeitung: Benedict Neff schreibt für die NZZ aus Berlin

Wenige Wochen vor den Bundestagswahlen in Deutschland musste sich die «Basler Zeitung» einen neuen Deutschland-Korrespondenten suchen. Benedict Neff, der seit mehr als zwei Jahren von Berlin aus für die BaZ arbeitete, schreibt seit August für die «Neue Zürcher Zeitung».

Neff sei Teil eines zusätzlichen Korrespondententeams in Berlin, welches nebst der NZZ für das Deutschland-Projekt «NZZ Perspektive» arbeite, erklärt Sprecherin Myriam Käser auf Anfrage. Seit Juli in diesem Team sei auch Marc Felix Serrao tätig. Er arbeitete zuvor für die «Süddeutsche Zeitung» in München sowie für die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» in Frankfurt am Main. Anfang 2018 wird laut Käser eine weitere Person dazustossen.

Benedict Neff war seit Juni 2013 für die «Basler Zeitung» im Einsatz, seit Mitte 2015 als Korrespondent in Berlin. Zuvor war der studierte Germanist Teil der Redaktion von persoenlich.com. BaZ-Chefredaktor Markus Somm hat Neffs Job bereits intern neu vergeben. Sein Nachfolger wird Michael Bahnerth, wie er auf Anfrage mitteilt. Bahnerth ist Textchef und Mitglied der Chefredaktion der Zeitung. (wid)