SRF Börse: Börsengeschehen nicht beschönigt

Die Sendung «SRF Börse» beschönigt das Börsengeschehen nicht und berichtet auch nicht einseitig: Zu diesem Schluss kommt die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI). Sie hat eine entsprechende Beschwerde abgelehnt. Die tägliche Sendung erlaube es den Zuschauenden nicht, sich eine eigene Meinung über das Börsengeschehen zu bilden, kritisierte die Redaktionsleitung des Onlineportals infosperber.ch, welche die Beschwerde bei der UBI eingereicht hatte.

«SRF Börse» lasse nur CEOs, Verwaltungsratspräsidenten und Chefökonomen zu Wort kommen. Die Sicht der Anleger und Kleinsparer komme praktisch nicht zum Ausdruck. Zudem werde über die gefährlichen Auswüchse der Börse nicht angemessen informiert.

Vielfaltsgebot nicht verletzt

Die UBI teilt diese Ansicht nicht, wie aus dem am Dienstag publizierten Entscheid hervorgeht. Die Ereignisse an der Börse, die Marktentwicklungen und Unternehmensergebnisse würden nicht einseitig beschönigend dargestellt. Vielmehr sei die Sendung knapp und in nachrichtentypischer Weise auf die Tagesaktualität fokussiert.

Es gebe für «SRF Börse» keine Verpflichtung, das Geschehen an der Börse «regelmässig in kurzen Zeitintervallen grundsätzlich und umfassend» abzuhandeln. Fernsehen SRF insgesamt habe die aufgeworfenen Aspekte zudem alle schon einmal thematisiert. SRF habe das Vielfaltsgebot deshalb nicht verletzt. (sda/eh)