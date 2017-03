NZZ am Sonntag: Charlotte Jacquemart wechselt zu Radio SRF

Charlotte Jacquemart verlässt die «NZZ am Sonntag» im Sommer und wechselt per 1. Juni zur Wirtschaftsredaktion von Radio SRF. Seit Juli 2004 ist die 54-Jährige für das Wirtschaftsressort der NZZaS tätig. Von August 2015 bis Juni 2016 absolvierte sie an der renommierten Journalismusschule im kalifornischen Berkeley in den Bereichen Video, Radio und Digital eine Weiterbildung. «Angeregt durch diese Erfahrung möchte ich im Journalismus nochmals etwas Neues lernen», erklärt Jacquemart auf Anfrage von persoenlich.com ihre Beweggründe.

«Obschon ich mir in Berkeley ein erstes Fundament geschaffen habe, blicke ich der neuen Aufgabe mit Respekt entgegen», gesteht sie. Dies liege aber nicht nur am neuen Medium. «Ich werde mich auch auf einen veränderten Arbeitsrhythmus – vom Wochen- zum Tagesgeschäft – einstellen müssen.»

Nach Abschluss ihres Ökonomiestudiums an der Universität Zürich war Jacquemart 2000 bei der «Handelszeitung» als Wirtschaftsredaktorin in den Journalismus eingestiegen. Drei Jahre später schrieb sie im Rahmen einer dreimonatigen DEZA-Stage des MAZ für den «Daily Star» in Dakar. (tim)